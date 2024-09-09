Галкин* может вернуться на телевидение

Телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) уехал из России и занимается бизнесом за границей. По неподтвержденной информации, он может запустить телепрограмму для детей, аналогичную формату шоу «Лучше всех!», которая выходила в эфире Первого канала. Об этом стало известно в понедельник, 9 сентября.

Новая передача якобы будет выходить на украинском телевидении. Выход на экраны страны артист получил из-за знакомства с Ириной, которая работает в медиа среде. Их разговор произошел на одной из свадеб, которую проводил Галкин для миллионеров с Украины. Сообщается, что ведущий согласился проводить съемки в странах Прибалтики, пишет NG72.ru.

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Ранее стало известно о конфликте между Галкиным и его зрителем на концерте в Юрмале. Сообщалось, что мужчина специально выкупил место в первом ряду, чтобы в течение мероприятия оскорблять выступающего. Юморист спокойно отреагировал на выпады гостя, но позже все-таки вступил в перепалку. Зритель хотел подарить юмористу красные гвоздики и стал раскладывать их на сцене нечетным количеством.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.