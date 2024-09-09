Блогершу Маш Милаш обвинили в мошенничестве на миллион рублей

Подписчики обвинили блогершу Маш Милаш (настоящее имя Мария Камова) в мошенничестве на общую сумму миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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По данным издания, в начале сентября подписчики 27-летней блогерши получили в директ в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщение об участии в розыгрыше — им пообещали шанс выиграть $3 тысячи. Розыгрыш был приурочен к тому, что число подписчиков Маш Милаш достигло 1,5 миллионов.

Участникам розыгрыша нужно было перейти по ссылке и оплатить комиссию, а после получить приз на банковский счет. Многие сбросили деньги, но позже блогерша перестала отвечать. Некоторые подписчики пошли с заявлением в полицию.

Маш Милаш смогла связаться с подписчиками в других соцсетях, она заявила, что фейковый розыгрыш от ее лица провели взломавшие ее мошенники. Сама она, говорит блогерша, также стала жертвой скамеров и обратилась в полицию.