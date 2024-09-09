Светлана Лобода снялась топлес

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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41-летняя исполнительница поделилась черно-белыми кадрами, на которых предстала топлес. Она позировала перед камерой в блестящих расклешенных брюках, прикрывая руками обнаженную грудь.

При этом знаменитость распустила уложенные волнами волосы и сделала акцентный макияж с темными тенями на веках. В качестве украшений артистка выбрала массивные колье и браслет.

В августе бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева также снялась топлес.