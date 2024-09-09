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Раскрыты новые подробности борьбы за наследство Пороховщикова

Внебрачная дочь актера Александра Пороховщикова Анна Степанова сообщила, что планирует бороться за наследство знаменитого отца. Об этом сообщает НТВ.

Раскрыты новые подробности борьбы за наследство Пороховщикова
© globallookpress.com

О том, что Степанова — биологическая дочь Пороховщикова, стало известно в мае 2021 года. Некая Елена сообщила эту новость племяннице артиста Наталье Дмитриевой. Затем дочь сдала тест ДНК, чтобы доказать родство.

«Мне даже в голову не пришло подавать на наследство. Это надо было, конечно, я была не готова, то есть пиариться за счет этого. Я другой человек», — заявила Степанова.

Сейчас женщина решилась на борьбу за имущество, чтобы восстановить исторический особняк отца в Староконюшенном переулке в центре Москвы. С ним «беспощадно разделался» первый наследник Пороховщикова Вахтанг Барабадзе — сын сводного брата актера по линии отца Шалве. Наследника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, не стало в 2023 году на СВО.

Степанова планирует сделать из родового гнезда Пороховщикова дом-музей. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что у Степановой есть шансы получить имущество: «ситуация сложная, но не безвыходная».

«Мы постараемся, может быть, кассационная инстанция нас услышит и вернет дело в суд первой инстанции, чтобы там по новой разбираться», — уточнил он.
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Наталья Дмитриева
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Москва
Украина