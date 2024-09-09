Компания «АМиК», которая занимается производством КВН, после смерти 82-летнего Александра Маслякова, скорее всего, достанется его сыну. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что Александр Масляков-младший — генеральный директор творческого объединения с 2013 года. Наследниками также является вдова Маслякова Светлана, которая работала в программе режиссером, и 18-летняя внучка Таисия, которая уже успела побыть ведущей «Детского КВН». По данным Forbes, 11 лет назад годовой доход «АМиК» составлял не менее 3,5 млн долларов. Сама компания не подтверждала и не опровергала эту информацию.

Относительно другого имущества, то 5 лет назад Масляковы купили двухэтажный особняк площадью 654 квадратных метра на Рублево-Успенском шоссе. Его стоимость оценивалась в 388 млн рублей. Кроме того, у ведущего КВН была квартира площадью 200 квадратов в центре Москвы, а также небольшой автопарк из дорогих машин.

Пелагея прокомментировала смерть Маслякова

Напомним, что по сообщениям СМИ, причиной смерти Маслякова стала неоперабельная опухоль. В последние полгода он якобы был в плохом состоянии и с трудом разговаривал, а осложняли ситуацию последствия дважды перенесенного коронавируса.