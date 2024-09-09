Dyson и «безлимитный кальян»: СМИ рассказали о райдере Jony

Telegram-канал Mash рассказал, что в райдер певца Jony (Джахид Гусейнли) включен «безлимитный кальян» и фен Dyson, а за несоблюдение хотя бы одного пункта райдера предусмотрены большие штрафы. По данным Mash, цена выступления певца установлена на уровне в шесть миллионов рублей.

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Как утверждает Mash, в райдере значится перелет только определенной авиакомпанией, поездки по городу только на Mercedes Sprinter на 15 мест и Mercedes V-class Maybach не старше 2019 года, а также проживание команды из 14 человек в четырех- или пятизвездочном отеле «евростандарта».

По данным Telegram-канала, в номере певца должна быть приставка PlayStation 5 с играми FIFA, фен Dyson и патчи, также должен быть организован сеанс массажа и горячий обед из пяти блюд.

Также Mash утверждает, что в гримерке перед выступлением команду артиста должны ждать финики с овощной тарелкой, «безлимитный кальян», виски определенного бренда и ромашковый чай. По данным Mash, если какое-либо из требований райдера не будет соблюдено, за это последует штраф.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Михаил Боярский возобновит выступлениями за пределами Санкт-Петербурга. Как утверждал канал, его выступление в Москве обойдется в три миллиона рублей. SHOT выяснил, что в райдере актера есть условие заселения в пятизвездочный отель.