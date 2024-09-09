СМИ: Галкин* не смог собрать зрителей на концерт в городе Брно

Комик Максим Галкин* не смог собрать зрителей на свой концерт в городе Брно. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на поклонника Галкина*.

По данным издания, поклонник юмориста рассказал, что Брно «подвел» Галкина*. Он добавил, что на следующем концерте комика в Австрии таких проблем возникнуть не должно, так как «Вена не Брно».

Как отмечает «Царьград», для выступления комика был выбран крупный зал Zoner Bobyhall, который обычно собирают «только мировые звезды». По версии издания, шоу Галкина*, вероятно, прошло в полупустом зале. При это об итогах выступления в Брно сам комик не упоминал.

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Галкина* признали иностранным агентом в России в сентябре 2022 года. Позже в Госдуме призвали включить в список иноагентов и певицу Аллу Пугачеву, его супругу, из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.