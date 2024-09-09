У Гоши Куценко нашли долг перед налоговой

Актер Гоша Куценко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 267 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, счета одной из компаний артиста уже заблокированы.

По информации канала, пять компаний с участием Куценко закрылись, еще из двух благотворительных фондов актер вышел сам. Сейчас у него есть индивидуальное предпринимательство, убыточная фирма «Кинокомпания «Сцена», где у артиста доля в 13,9%, а также «Арт Волна» — Куценко принадлежит 49% компании. С последней и возникли проблемы: по решению налоговой, операции по счетам организации приостановлены. Также известно, что в 2022 и 2023 годы кредитор хотел через суд признать «Арт Волну» банкротом.

Кроме того, у Куценко есть проблемы с соблюдением правил дорожного движения. С апреля 2024 года его 60 раз уличили в нарушениях, наказав на 48 тысяч рублей. 45 штрафов пришли за превышение скорости, пять — за неоплату проезда по платной трассе, четыре — за стоянку в неположенном месте, два — за нарушение разметки или несоблюдение знаков и невыполнение требований ПДД при маневре. Три штрафа по 1,5 тысячи рублей за проезд по «платке» артист пока не оплатил.