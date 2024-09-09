Пелагея прокомментировала смерть Маслякова

Светлая память: новосибирская певица Пелагея скорбит о кончине Александра Маслякова
Заслуженная артистка России Пелагея выразила глубокие соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова. Ведущий КВН скончался 8 сентября после продолжительной болезни.
В социальных сетях певица опубликовала совместное фото с Масляковым и трогательные слова памяти: «Сегодня от нас ушел родной человек и настоящая легенда... Спасибо за всё, Александр Васильевич! Светлая память и Царствия небесного. Никогда вас не забуду. И всё, что вы сделали для меня».
© Телеграм-канал Пелагеи
Эрнст отреагировал на смерть Маслякова
Напомним, что Пелагея начинала свой творческий путь в команде КВН Новосибирского государственного университета, став самой юной участницей игры за всю её историю.