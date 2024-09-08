Галич посоветовала девушкам не засматриваться на женатых мужчин

Ида Галич написала в микроблоге, что она считает неприемлемым заводить отношения с женатыми мужчинами. Сама она никогда не соглашалась на романы с несвободными парнями, и другим девушкам не советует этого делать. Об этом пишет издание Рassion.ru.

Во-первых, никогда нельзя разрушать чужое счастье. Во-вторых,, по мнению Иды, мужчина, состоящий в браке, выглядит и ведет себя согласно тому, как предпочитает его супруга. Если же дело в его семье дойдет до развода, разлучница рискует оказаться лицом к лицу совсем с другим человеком.

«Как правило, если он женат, вы общаетесь с парой, ведь он выглядит, пахнет и ведет себя так, как нравится его жене. Вы видите результат ее работы тоже. Не думайте, что он такой классный сам по себе. Вы скорее всего повелись на ее разработки», —отметила Галич.

Ранее блогер Ида Галич сравнила себя в юности с 14-летней дочкой Веры Брежневой. Ида порассуждала о взрослении детей.