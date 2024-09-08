Жорин прокомментировал ситуацию с Моргенштерном*

Звездный адвокат Сергей Жорин, взявший на себя защиту рэпера Алишера Моргенштерна, считает, что вероятность выдачи его подзащитного России фактически отсутствует. А объявление его в международный розыск было бы незаконным, пишет 5 Канал.

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По той статье, которую вменяют рэперу в РФ, выдачи из европейских стран нет. Там подобное считается политическим делом. Во взаимоотношениях с государствами СНГ действует «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Там прописано, что выдача производится за деяния, наказуемые по законам обеих стран.

«Поэтому в законодательстве той страны, из которой гипотетически может быть экстрадирован Алишер, должны быть предусмотрены институт иноагентства и порядок привлечения к уголовной ответственности за „неправомерную деятельность при иноагентстве“. А таких стран нет», — констатировал Жорин.

Невозможно по закону и объявить музыканта в международный розыск. По приказу МВД России N 786 в розыск объявляют тех, кто обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Проступок рэпера, к таким не относится.

«Конечно нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений (как это часто бывает). Но будем надеяться, что личная неприязнь председателя СК к моему подзащитному никак не отразится на объективности и беспристрастности расследуемого дела», - написал адвокат

*Признан иноагентом в РФ.