Семенович рассказала о своем женихе

Анна Семенович публично представила своего возлюбленного не так давно. Публику неприятно удивил статус мужчины. Бизнесмен по имени Денис оказался женатым человеком.

По словам Анны, на момент знакомства Денис уже находился на стадии развода. В стране, где он с семьей проживал, этот процесс может длиться очень долго, пишет издание vokrug.tv.

Певица очень тепло отзывается о своем женихе. Вот и накануне она в микроблоге поговорила о нем со своими подписчиками. Фолловеры отметили, что у Дениса доброе лицо.

Анна призналась, что так и есть – она тоже это видит.

«Так и есть, Денис очень добрый человек, это меня и подкупило», — рассказала Семенович.

В Германии у Дениса бизнес, но в дальнейшем он собирается перебраться в Россию, сообщила Анна Семенович.

«Сейчас он разводится, а как разведется — сразу. Куда он денется? Я готова к семье!» - заявила она в "Шоу Воли".

Певица призналась, что пока не решила, будет ли составлять брачный договор, поскольку считает, что все вопросы можно решить и без него.

«Но если бы делала, то обязательно бы написала, что мое — это все мое, а его (имущество) мы делим пополам», - добавила она.

Еще одно из условий - дети в случае развода остаются с ней.