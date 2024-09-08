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Семенович рассказала о своем женихе

Анна Семенович публично представила своего возлюбленного не так давно. Публику неприятно удивил статус мужчины. Бизнесмен по имени Денис оказался женатым человеком.

Семенович рассказала о своем женихе
© РИА Новости

По словам Анны, на момент знакомства Денис уже находился на стадии развода. В стране, где он с семьей проживал, этот процесс может длиться очень долго, пишет издание vokrug.tv.

Певица очень тепло отзывается о своем женихе. Вот и накануне она в микроблоге поговорила о нем со своими подписчиками. Фолловеры отметили, что у Дениса доброе лицо.

Анна призналась, что так и есть – она тоже это видит.

«Так и есть, Денис очень добрый человек, это меня и подкупило», — рассказала Семенович.

В Германии у Дениса бизнес, но в дальнейшем он собирается перебраться в Россию, сообщила Анна Семенович.

«Сейчас он разводится, а как разведется — сразу. Куда он денется? Я готова к семье!» - заявила она в "Шоу Воли".

Певица призналась, что пока не решила, будет ли составлять брачный договор, поскольку считает, что все вопросы можно решить и без него.

«Но если бы делала, то обязательно бы написала, что мое — это все мое, а его (имущество) мы делим пополам», - добавила она.

Еще одно из условий - дети в случае развода остаются с ней.

Шоу-бизнес
Анна Семенович
Германия