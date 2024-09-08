Салтыкова призвала девушек не рассчитывать на деньги мужчин

Ирина Салтыкова в беседе с Алиной Кайзер заявила, что девушек, которые ищут себе богатого мужа, ждет разочарование.

«Они останутся одинокими! Ничего хорошего. Человек должен знать, что жизнь зависит от него конкретно, но не от какого-то мужика», — убеждена певица, пишет Gazeta.ru/

Звезда привела в пример свою дочь Алису. 3 июня Telegram-канал Mash сообщил, что дочь Ирины Салтыковой Алиса закрыла бизнес в России спустя год после переезда в Лондон. 36-летняя Алиса работает в Великобритании под псевдонимом Alissa Salt.

Певица призналась, что гордится дочерью.

Ранее певица Ирина Салтыкова устроила публичный скандал с телеведущей Викторией Боней, интервью которой должна была давать на шоу «Злые языки».