Киркоров неожиданно признался в любви к журналистам

Филипп Киркоров ранее отличался своими скандалами с представителями СМИ. Все помнят историю с «розовой кофточкой» Ароян, которая потом подала на певца в суд. А уж грубостей и оскорблений журналисты от поп-короля наслышались, пишет 5 Канал.

Сейчас же поведение Филиппа изменилось кардинально. На международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» он сказал, что не мыслит жизни без представителей прессы.

«А куда же мы без них. Это как музыка без нот, артист без журналистов», — сказал Филипп.

Более того, певец сообщил, что оказывается, перед тем как начать карьеру певца, он думал, что будет работать в газете.

«Потому что мне очень нравилось писать какие-то статьи, делать какие-то эссе. Мне вообще нравилось всегда писать, рассказывать», — сказал Киркоров.

По мнению Филиппа, журналисты, конечно, могут раздражать «глупыми вопросами». Но уточнил, что сейчас работники в СМИ стали куда лучше, чем раньше

«Я уже как-то не реагирую на это. Просто улыбаюсь», — рассказал исполнитель.

Певец Филипп Киркоров признался на пресс-конференции вечеринки МУЗ ТВ, что не хотел становиться поп-музыкантом. Киркоров назвал себя байкером и рокером. По словам артиста, он всю жизнь мечтал стать рок-музыкантом.