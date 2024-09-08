Кушанашвили рассказал о людях, оплативших его лечение

Отар Кушанашвили был гостем VK-шоу «Кстати» Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Эпатажный журналист признался, что ранее не верил, что у такого активного человека, как он, может быть онкология.

На данный момент он живет благодаря съемкам своей программы, которые отвлекают его от болезни, пишет «Комсомольская Правда».

Отар рассказал, что в трудную минуту ему помогли некоторые известные артисты. Не всех он даже знал лично.

«Если прежде я просил, когда папа умер, а я был безработный, когда были запрещенные вещества, алкоголь и меня не брали на работу... И я попросил у Николая Баскова. На этот раз он даже не стал ждать ничего, прислал мне денег больше, чем за последние семь лет заработал Харламов, ненавидящий деньги», - саркастически сказал Кушанашвили.

Журналист был удивлен, когда деньги на его лечение перевел Эмин Агаларов.

«Никогда я с ним не перебрасывался даже парой слов. Никогда я не знал этого человека, знал его папу. Однажды жал ему руку, надеялся, что денег дадут. И вдруг объявляется и говорит: «Я не могу позволить не помочь, зная, что могу помочь». Никогда не был моим другом. Еще Макс Фадеев. Валерий Меладзе и Павлиашвили, само собой», — рассказал Отар.

«Добить болезнь»: Кушанашвили заявил о планах на лечение рака

Борющийся с раком телеведущий Отар Кушанашвили назвал дату следующей операции. Он заявил, что финальное хирургическое вмешательство состоится в конце сентября.