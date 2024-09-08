Наследницей Пороховщикова оказалась внебрачная дочь

Александр Пороховщиков ушел из жизни в 2012 году. Он жил вместе с молодой женой Ириной Жуковой в историческом особняке в Староконюшенном переулке в центре Москвы. Детей у пары не было.

Когда артист уже находился в тяжелом состоянии, его жена покончила жизнь самоубийством. Пороховщиков пережил супругу на 40 дней.

После смерти Пороховщикова прямых наследников н нашлось. Начались долгие судебные разбирательства, в результате которых дача, две квартиры и машины достались жившему в Грузии Шалве Барабадзе.-Мужчина называл себя братом актера по отцу.

Впоследствии обнаружилось, что отцом Пороховщикова был другой человек, пишет «Комсомольская Правда».

«Его настоящий отец — Шота Шанидзе. Мама артиста Галина долго хранила эту тайну и раскрыла все карты слишком поздно. Шота Шанидзе не успел увидеться с сыном, поскольку умер в 1996 году», — объяснил адвокат Сергей Жорин.

А в 2021 году стало известно, что у Пороховщикова есть внебрачная дочь. Анна Степанова официально доказала тестом ДНК, что является наследницей Александра. . «Я бы хотела сделать музей в доме», — рассказала она в эфире передачи «Новые русские сенсации» на НТВ.

Александр Пороховщиков был потомком дворянского рода. «Голубая кровь» ему досталась по материнской линии. Дед артиста был в столице не последним человеком. Он был архитектором и принимал участие в возведении храма Христа Спасителя, даже оказывал материальную помощь как меценат.