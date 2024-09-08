Крутой прокомментировал скандал с Аллегровой на «Новой волне»

Игорь Крутой в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ высказался о скандальном поведении Ирины Аллегровой на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Певица крайне грубо разговаривала с журналистами, пишет издание passion.ru.

«Мне грех жаловаться на отношение Иры ко мне и к моим проектам…. Она такая же, какой была, знакома мы больше 40 лет. Но, конечно, не измениться она тоже не могла, пройдя жернова славы, успеха, народной любви. Но сейчас она как-то закрылась», — рассказал композитор

Сама Аллегрова, объяснила свое поведение тем, что журналисты искажают правду.

«Оказывается, я в последнее время стала затворницей, нигде не появляюсь и выступаю лишь один раз в год — на фестивале «Новая волна». Примерно так в один голос написали почти все горе-журналисты! И это после того, как только в этом году, я уже поучаствовала во всех знаковых концертах, которые показывались в телевизионный прайм-тайм», — констатировала певица.

Ранее Иосиф Пригожин осудил Ирину Аллегрову за грубое отношение к журналистам.