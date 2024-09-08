Киркоров признался, кем он всегда хотел быть

Филипп Киркоров на пресс-конференции вечеринки МУЗ ТВ признался, что мечтал пойти по иной музыкальной стезе. Он всегда хотел быть байкером и рокером. Но успех спетой 35 лет назад песни «Атлантида» изменил его жизнь. Ну а уже следом появилась «зайка-шмайка», как певец назвал шлягер 90-х «Зайка моя», пишут news.ru

© РИА НОВОСТИ

«Я же байкер. Я же рокер. Вообще по сути я рок-музыкант и хотел им быть всю жизнь. Так получилось, что я спел «Атлантиду», которую петь не хотел. С нее, собственно, все началось и понеслось 35 лет назад. И уже переобуваться на ходу было уже как-то, — объяснил Киркоров.

В августе Филипп Киркоров раскрыл секрет своей стройности. Так, выяснилось, что в последнее время певец много занимается спортом. Кроме того, ради поддержания подтянутой фигуры ему пришлось отказаться от газированных напитков и сладостей.