Долина рассказала, что родители так и не приняли ее выбор профессии

Лариса Долина родилась в обычной семье. Папа ее трудился стекольщиком, мама работала машинисткой. Правда, мама будущей певицы в юности мечтала о сцене, но родители заставили ее освоить более понятную для них специальность.

Когда Лариса поняла, что музыка – ее призвание, ей пришлось преодолевать родительский запрет. Впрочем, мама звезды так и не смирилась до конца с выбором дочери, пишет издание thevoicemag.

«Я доказывала ей все свою жизнь, что я выбор сделала правильный. А она практически до конца не принимала его. Она ездила со мной на гастроли, садилась в зал, на каждом концерте рыдала от счастья и потом могла подойти к какому-то из моих музыкантов: "Да, конечно, это всё здорово, замечательно, но лучше бы она нормально вышла замуж и нарожала бы детей". Она не считала это профессией», — рассказала певица.

Ранее народная артистка России Лариса Долина рассказала журналистам на избирательном участке, что следствие по делу о мошенничестве с ее квартирой сейчас в самом разгаре.