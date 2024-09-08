Дочь Успенской госпитализировали с серьезной травмой

Любовь Успенская была гостьей программы «Ты не поверишь!», где сообщила, что ее дочь получила серьезную травму.

Татьяна Плаксина разбила голову – девушка поскользнулась и упала в душе. Травма оказалась опасной, Татьяну госпитализировали и наложили швы. Плаксиной предстоит пройти МРТ и осмотр нейрохирурга, пишет gazeta.ru.

«Честно говоря, она должна была сегодня работать, на концерте выступать. И она так плакала от того, что ей так не повезло, что вот такое случилось», — пожаловалась Любовь Залмановна.

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. В последний раз раз певица вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у нее родилась дочь Татьяна.

В марте 2023 года Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей.