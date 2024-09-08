Могилевская вынуждена судиться с соседями

Марина Могилевская владеет жильем в загородном многоквартирном доме в коттеджном поселке Одинцовского городского округа Подмосковья. Квартира актрисы расположена на втором этаже.

В январе этого года по вине соседей сверху был потоп. Комиссия обнаружила причину - на кухне у дамы, проживающей над Могилевской, разгерметизировался трубопровод. Согласно проведенной экспертизе, ущерб составил 550 тысяч рублей. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

Соседку такая оценка не устроила, и актриса обратилась в Хамовнический суд Москвы. Суд принял сторону Могилевской. Однако виновница затопления подала апелляцию. Теперь стороны ждут очередного заседания суда.

Примечательно, что это уже не первый судебный спор Марины Могилевской, связанный с коммунальными неприятностями. Около трех лет назад ей также пришлось предстать перед судом из-за потопа в ее московской квартире, когда ущерб был оценен в 450 тысяч рублей. Но тогда была виновата сама актриса.