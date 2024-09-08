Рэпер 50 Cent вспомнил, что надел на первую встречу с Эминемом бронежилет

Рэп-музыкант Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, вспомнил о своей первой встрече с Эминемом. По словам артиста, исполнитель хита Lose Yourself сам пригласил его в Лос-Анджелес, но не уточнил, для чего.

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Джексон был уверен, что его разыгрывают, и даже надел на всякий случай бронежилет. Он вспомнил, как проходил в нем через металлодетектор в аэропорту Лос-Анжелеса: ничего не было обнаружено, так как рэпер изначально снял с себя пуленепробиваемую пластину.

Как цитирует NME, Эминем отнесся к встрече с энтузиазмом. Увидев Джексона, он тут же решил его обнять, почувствовал бронежилет и был немало удивлен. Вскоре они начали обсуждать запись совместной музыки, но 50 Cent все равно не был уверен, что правильно поступает — слишком грандиозной казалась эта перспектива.

После этого знакомства, произошедшего еще в нулевые, рэперам удалось стать одним из самых продуктивных дуэтов современной музыки. В их дискографии есть несколько фитов, однако о совместном альбоме речь пока не идет. Тем не менее вскоре, возможно, мир увидит некий секретный проект 50 Cent и Дрейка.