Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, получила за концерт в честь дня города Ноябрьска, который прошел в августе этого года гонорар в размере пяти миллионов пятисот тысяч рублей. Эту цифру обнаружили журналисты «Комсомольской Правды» на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Сама же исполнительница ранее сообщала в микроблоге, что е гонорар за концерт равен трем миллионам рублей, а пять миллионов она берет за частные мероприятия.

Масштаб требований певицы сопоставим с запросами российских артистов первой величины — столько же получают Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан и другие.

Клава Кока обратилась к униженной Mia Boyka девочке

Напомним, во время выступления певицы в Надыме на сцену вывели ребенка, который потерялся в толпе. На девочке была надета маска кошки. В какой-то момент Бойко приобняла ребенка и спросила, не занимается ли она квадробингом. Миа спросила, зачем ей нужно быть кошечкой. После этого звезда оказалась в центре скандала. Многие посчитали, что она высмеяла девочку на всю страну.