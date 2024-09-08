Сябитова рассказала о работе телевизионной свахой

Роза Сябитова рассказала о своей роли в программе «Давай поженимся!». По ее словам, многие ждут от нее оценочных суждений о возможных партнерах, на основе чего будет сделан выбор.

Однако Роза объяснила журналистам издания teleprogramma, что все происходит совсем по-иному. Когда человек выбирает себе пару, оценка постороннего ему не нужна. У каждого свои потребности и руководствоваться чужими не имеет смысла.

«Работая телевизионной свахой, я не выполняю оценочную функцию, как думают многие. Как специалист в области отношений, я помогаю участникам программы ответить честно на важный вопрос: «Зачем замуж или жениться?» Другими словами, как пели герои в мультфильме «Летучий корабль», кому «маленький домик, русская печка, котик-мурлыка, муж работящий». А кому «лишь бы Забаву выгодно замуж! дом ее чтобы полная чаша, вот оно счастье — зять мой Полкаша!» Помочь разобраться в этом — моя задача на программе», — отметила телеведущая.

Ранее Роза Сябитова усомнилась, что искусственный интеллект может заменить сваху.