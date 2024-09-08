Волочкова затребовала миллион за интервью

Анастасия Волочкова снова в центре скандала. Она ездила в Санкт-Петербург проведать больного отца, но появилась на вокзале, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии. На входе в вагон блондинка устроила настоящее шоу – задирала ноги и шаталась, мешая провожающим увести ее с глаз публики.

В беседе с журналистами «Московского Комсомольца» Анастасия заявила:

«Я с радаров не пропаду, не дождетесь! Я с одной сцены сошла, готовлюсь к выходу на следующей».

И отвечать на вопросы представителей прессы была согласна только за большой гонорар.

«Вот цена вопроса моих комментариев вам – миллион рублей. Вам позвонит мой бухгалтер, перечислите деньги на ИП «Анастасия Волочкова» в понедельник. Мои комментарии стоят денег. Я понимаю зачем вам эксклюзив – это рейтинги и топы новостей. Не успела я уехать в родной Петербург, об этом уже все написали. Хотите эксклюзив? Миллион рублей и мой эксклюзив – ваш. Этим миллионом я покрою все свои предстоящие спектакли», - сказала танцовщица.

Напомним, что Волочкова родилась в семье чемпиона СССР в мужском парном разряде по настольному теннису, тренера по легкой атлетике Юрия Волочкова и гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу Тамары Антоновой. Супруги давно развелись, но сохранили хорошие отношения.

Отец балерины перенес два инсульта. На протяжении 15 лет Волочков передвигается на инвалидной коляске и не способен полноценно говорить, а также нуждается в постоянном уходе.