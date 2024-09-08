Лейбл Трэвиса Скотта обвинил чарт Billboard в подтасовке ради Сабрины Карпентер

Анонимный сотрудник Cactus Jack Records — лейбла, представляющего интересы рэпера Трэвиса Скотта, — написал в Billboard жалобу. По словам неизвестного, чарт намеренно подтасовал подсчеты за неделю с 23-го по 30 августа, чтобы первое место занял новый альбом Сабрины Карпентер Short’n’Sweet.

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Лидерство певицы означает, что микстейп Скотта Days Before Rodeo, перевыпущенный к десятой годовщине выхода, занял второе место. Отставание между релизами составило всего 1000 копий: Short’n’Sweet был продан в количестве 362 000 экземпляров, Days Before Rodeo — 361 000.

Как цитирует Vulture, представитель лейбла заявил, что методы подсчета Billboard «неполноценны и ненадежны». Также он намекнул, что у чарта могли быть личные интересы в том, чтобы Карпентер дебютировала с первой строчки. В письме также указано, что лейбл пишет не в роли «менеджмента расстроенного артиста». Billboard отреагировали на обвинение однозначно, заявив, что уверены в себе и своей статистике.

Ранее сама Карпентер критиковала рэпера за решение переиздать микстейп в одно время с ее шестым альбомом.