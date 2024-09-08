Крутой рассказал о некрасивом поступке Леонтьева

Валерий Леонтьев не любил рассказывать о своей семье. Его отец был из поморов Архангельской области, семья несколько раз переезжала, отношения между близкими людьми были непростыми. С отцом Валерий не особенно ладил и после того, как ушел из дома в самостоятельную жизнь, больше не общался.

Однажды тот сам нашел сына, но воссоединения родственников не случилось.

Игорь Крутой в интервью программе «Секрет на миллион» рассказал, что Леонтьев общаться с родителем не стал. Правда, позднее переживал из-за случившегося, пишет Экспресс Газета.

«Когда он стал Валерием Леонтьевым, к нему где-то на Дальнем Востоке постучали в номер, он открыл. Стоял мужчина и сказал: „Я твой отец“. Он сказал ему что-то нелицеприятное и захлопнул дверь. А потом жалел», — поведал композитор.

В конце июня Леонтьева заметили в одном из столичных отелей, расположенном в центре города. Позднее директор исполнителя Борис Чигирев рассказал, что тот живет в России и лишь иногда уезжает в Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что музыкант не эмигрировал из РФ.