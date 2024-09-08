Украинская актриса рассказала об удивившем ее поведении Пугачевой в Киеве

Поведение российской певицы Аллы Пугачевой на съемках российско-украинского мюзикла «За двумя зайцами» в Киеве удивило всех на площадке, рассказала изданию «Обозреватель» украинская актриса Татьяна Шелига.

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Она сообщила, что исполнившая главную роль в картине Пугачева оставила все звездные капризы и вела себя тихо.

«Подсказывайте мне, потому что я певица — не актриса», — приводит ее слова Шелига.

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Актриса рассказала, что народная артистка Украины Нина Шаролапова делала певице замечания и та ее слушалась.

«Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами», — добавила Шелига, отметив, что с певицей оказалось комфортно работать.

Ранее певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о возвращении в Россию. Она выложила в соцсеть видео, на котором продюсер Леонид Дзюник рассуждает о возвращении артистки на родину.