В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело

В отношении российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан в России иностранным агентом) возбудили уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

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Музыканту может грозить наказание от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

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Ранее уголовное дело было возбуждено против певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка.

В связи с этим исполнительница решила отменить свое выступление в Казахстане. Она пояснила, что опасается возможной депортации в Россию.

*признан в России иностранным агентом.