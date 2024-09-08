В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело

В отношении российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан в России иностранным агентом) возбудили уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.
Музыканту может грозить наказание от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.
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Ранее уголовное дело было возбуждено против певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка.
В связи с этим исполнительница решила отменить свое выступление в Казахстане. Она пояснила, что опасается возможной депортации в Россию.
*признан в России иностранным агентом.