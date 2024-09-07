Тарасов подарил жене дом

Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко новый дом. Видеоролик об этом он опубликовал в микроблоге. Дмитрий подводит Анастасию, у которой завязаны глаза, к крыльцу дома и снимает повязку.

«Делай с ним, что хочешь, ремонтируй, как хочешь, только говори сколько, а все остальное сама», — написал Тарасов.

Костенко счастлива и радости своей не скрывает. Но подписчики, не забывшие, как Тарасов ранее строил дом вместе с Бузовой, а при разводе оказалось, что особняк спортсмен предусмотрительно оформил на маму, интересуются, на кого записан очередной семейный дом, сообщает 5 Канал.

Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников Дмитрий провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года.

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