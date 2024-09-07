Пригожин назвал ситуацию с  Mia Boyka высосанной из пальца

Иосиф Пригожин заступился за певицу Mia Boyka (Марию Бойко) в скандале с квадроберами. По мнению продюсера, Бойко не сказала ничего оскорбительного.

Напомним, во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично осудила восьмилетнюю девочку Марьяну. Ребенок был в костюме котенка. Певица спросила у Марьяны:

«Ты квадробер, не дай бог?»

После этого хейтеры и даже некоторые коллеги ополчились на Марию, она начала защищаться.

Пригожин назвал тему высосанной из пальца, пишет gazeta.ru.

«Ее же нашли! Она вышла… Я бы тоже спросил, да любой бы спросил! Что в этом такого? Она потерялась, у нее спросили: «Как тебя зовут?». Она вышла в костюме кошечки. Mia Boyka спросила про этих ваших квадроберов, понимаешь? Ну и что такого? Я ничего не понимаю. Это высосанная из пальца тема», — отметил продюсер.

А сама квадробер со своей мамой подали на Мию заявление в полицию. Но беды на этом не закончились. Пользователи сети нашли старое видео, в котором певица была гостем на «Comedy Club».

Тогда она призналась, что будет считать себя популярной только тогда, когда все китайцы будут знать ее песни. При этом она растянула глаза пальцами, пародируя азиатов. Тогда многие не обратили внимание на этот неуважительный жест, но сейчас девушку начали обвинять в расизме.