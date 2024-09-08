Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пересеклись впервые за долгое время

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые за долгое время пересеклась со своим мужем Беном Аффлеком на фоне развода, пишет The Daily Mail.

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По данным издания, знаменитость приехала в офис в Лос-Анджелесе, который она делит с актером. Аффлек покинул здание через полчаса после ее прибытия. Лопес появилась в офисе после обеда в отеле «Беверли-Хиллз» в сопровождении своей матери Гваделупе Родригес. Таблоид называет встречу актеров «напряженной», хотя не опубликовал снимков, на которых бывшие влюбленные вместе.

Развод пары знаменует конец сказочной истории о настоящей любви двух звезд Голливуда, которые воссоединились через 20 лет после начала их первого романа. И расторгают брак они через 20 лет после первого расставания. «Газета.Ru» рассказывала о драме, которой закончилась история одной из самых ярких пар 2000-х.

Ранее Лопес избавилась от татуировки, посвященной Аффлеку.