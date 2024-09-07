Шаляпин восхитился новой квартирой Калашниковой

Анна Калашникова купила квартиру. Большую, в ней шесть комнат. Сейчас певица завершает ремонт, покупает обстановку и уже принимает первых гостей. Одним из первых увидел апартаменты певицы ее бывший, Прохор Шаляпин.

Следует отметить, что пара осталась в дружеских отношениях, и сейчас подготовила дуэт «Русская душа». Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Аня, расскажи нам, как ты купила эту 300-метровую квартиру. Это не абы где, друзья, а в шикарном районе Москвы. Анна намолила квартиру в шикарном комплексе. Куда нам, простым людям, до такой красоты! У Ани видовая квартира, из нее открываются фантастические пейзажи. Я в восторге и просто в шоке — вот Аня пела и напела», - заявил Прохор.

Анна рассказала о приятных хлопотах.

«Сама езжу по магазинам, выбираю обои, технику. Конечно, семья тоже помогает. Сыну квартира очень нравится, он у меня фантазер, любит сочинять сказки, мастерить игрушки, говорит, что квартира похожа на космический корабль. Ну, а я осуществила еще одну свою мечту - наконец-то у меня дома будет большая гардеробная, где я смогу уместить все свои наряды, в том числе и концертные», - сообщила Калашникова.

В апреле Калашникова подтвердила, что тайно вышла замуж. Артистка не стала раскрывать личность нового супруга. Она объяснила, что возлюбленный не хочет публичности. Модель также активно готовится к рождению дочери и уже сдала яйцеклетки.