Крид ответил на вопрос о воссоединении с Валей Карнавал

Поклонники Егора Крида и Вали Карнавал помнят те недавние времена, когда молодые исполнители были парой. Но союз распался, и расставание было довольно-таки скандальным.

И вот в начале этой недели Валя записала ролик под одну из песен Егора. Следом Крид опубликовал на своей страничке в социальной сети дуэтный трек с Карнавал, пишет издание popcake.

Пошли слухи, что бывшие влюбленные забыли обиды и решили воссоединиться.

Однако Крид счел нужным прокомментировать ситуацию.

Он объяснил, что многие не так поняли, что произошло, так как комментарии, которые они писали друг другу, были не на русском языке. Ни о каком продолжении отношений речи нет.

«Я видел, что люди, которые не знают английского, спрашивали, как переводится фраза в комментариях. «Ты моя красивая бывшая» и ответ — «ты мой красивый бывший». Все просто», — сказал исполнитель.

Егор и Валя встречались несколько лет назад, но скрывали свои отношения. Поклонники узнавали подробности романа только по редким фото. Но долго звезды встречаться не смогли. Не раскрыв причину, они вдруг расстались также неожиданно, как начали свое романтическое общение.