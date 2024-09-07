Билан считает, что звезды шоу-бизнеса «живут в аквариуме»

Дима Билан на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна — 2024» в Сириусе в разговоре с журналистами признался, что быть все время на виду у публики очень непросто. Обратная сторона популярности – жизнь кумиров публика рассматривает едва ли не под микроскопом, пишет 5 Канал

«Мы живем, зачастую, как на ладони, не имея четвертой стены, в которую можно отвернуться. Если ты резко отворачиваешься, например, от толпы или камер, то обязательно за спиной стоит еще одна камера. Поэтому это постоянно ощущение жизни в аквариуме», — объяснил заслуженный артист РФ.

На виду не только достижения звезд, но и их ошибки и неблаговидные поступки. Личная жизнь как таковая перестает быть личной. В связи с этим Билан попросил поклонников относиться к своим кумирам «побережнее».

Ранее певец Дима Билан оправдал артистов, которые ругаются с журналистами.