Ивлеева вновь судится с мебельщиками

Анастасия Ивлеева в очередной раз подала в суд на фирму по изготовлению мебели из Петербурга.

История эта началась больше года назад. Настя хотела большой шкаф-гардеробную для многочисленных нарядов. Чертежи были утверждены, аванс в размере 1,1 миллиона рублей внесен, но шкаф так и не был доставлен, а сайт фирмы перестал работать.

Суд вынес решение, которое не устроило Ивлееву. Мебельщиков призвали вернуть клиентке всего шесть тысяч рублей.

Глава компании Дмитрий Ларичкин тогда заявил, что у них просто возникли небольшие задержки в выполнении заказа и шкаф уже почти был готов к тому моменту. Но раз так, то они продадут шкаф, и отправят деньги на СВО, пишут news.ru.

Судьба шкафа так и осталась неизвестной, а новое исковое заявление Ивлеевой зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Требования остаются прежними — вернуть ей пропавший аванс.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дело против нового заведения блогерши Анастасии Ивлеевой за слоган «Suck it», который переводится на русский как «соси это».