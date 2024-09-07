Певица Лариса Долина впервые после мошеннической атаки появилась на людях. Артистка пришла на выборы в Москве в субботу, 6 сентября, чтобы отдать голос за кандидата в депутаты Мосгордумы, а также рассказала, как идет следствие по «проданной» квартире.

Долина пришла на избирательный участок по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1. Когда она приехала голосовать, ее не было в базе по месту жительства. Певице позволили сделать выбор в любом месте.

Артистка призналась, что любит голосовать по старинке.

— Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. Очень доброжелательная (атмосфера — прим. «ВМ»), все хорошо, — отметила она.

Звезда также рассказала о ситуации с квартирой и поделилась ходом расследования.

— Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению, — сказала Долина «360.ru».

Ранее Долина попросила государственной защиты после постоянных угроз от мошенников, которые заставили ее продать квартиру за 123 миллиона рублей и передать сумму злоумышленникам.

Долина заявила о постоянном давлении на нее из-за квартиры

Также певица подала иск в суд, чтобы вернуть свою квартиру в Хамовниках, которая была продана Лурье. Долина утверждает, что сделка по продаже была недействительной.

Прокуратура Москвы взяла под свой контроль дело об афере с квартирой и со сбережениями женщины, у которой мошенники украли более 200 миллионов рублей. Пострадавшей оказалась народная артистка России Лариса Долина.