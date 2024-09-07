Долина сообщила, что судебное дело по ее квартире «в самом разгаре»
Лариса Долина пытается оспорить сделку по продаже своего жилья. По словам певицы, продажа совершена под давлением со стороны третьих лиц, оказавшихся мошенниками.
Певица не комментирует ход судебных разбирательств с новой владелицей своей квартиры в центре Москвы, ссылаясь на тайну следствия, пишет tvzvezda.ru.
Сейчас новая хозяйка квартиры Полина Лурье через суд требует выписать и выселить Долину, ее дочь и внучку из купленной квартиры.
Судебное заседание состоится 13 сентября 2024 года.
«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», - сообщила Долина.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал обман с квартирой певицы. Он назвал артистку женщиной пожилого возраста и предложил казнить обманувших ее людей.