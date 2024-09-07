В Екатеринбурге внезапно отменили концерт певицы-патриотки

В Екатеринбурге внезапно отменили концерт певицы Татьяны Куртуковой, известной своим хитом «Матушка». Он должен был пройти 23 сентября во Дворце молодежи, но организаторы изменили планы. На сайте площадки уточнили, что деньги за билеты можно вернуть.

Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами, — сказано в сообщении на сайте Дворца молодежи.

Ранее Куртукова заявила, что считает популярного исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) шикарным артистом и большим профессионалом. Она также призналась, что постоянно получает вопросы о их схожести в музыкальном направлении.

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До этого стало известно, что Куртукова просит за выступление на корпоративе 2,2 млн рублей. За эти деньги она готова исполнить трек дважды — в начале и в конце праздника, а в остальное время — не такой известный русский фолк разных авторов и народные песни.

Гонорар другого известного российского певца Леонида Агутина составляет от 1,5 до 3,5−4 млн рублей за один концерт. Продюсер и шоумен Сергей Дворцов также отметил, что сейчас артист выступает очень активно, особенно на закрытых мероприятиях. В будущем количество выступлений Агутина, по словам Дворцова, будет напрямую зависеть от его политической позиции.