Зацепин обозначил проблему недолгой жизни современных хитов

Александр Зацепин после показа мюзикла «Путешествие маленького принца», музыку к которому он написал, пообщался с журналистами.

В частности, он ответил «Московскому Комсомольцу» на вопрос, почему его трек «Куда уходит детство», на слуху на протяжении нескольких десятков лет, а хиты современных звезд очень быстро забываются.

«Нынешние песни сложные очень. Стихи, если их можно назвать стихами, — тоже... У меня друг один говорит: «Я просто не успеваю понять, о чем в песне речь идет». Одна говорильня, а мелодия где? Мелодии, которую можно запомнить и напевать, в современных композициях нет», - объяснил композитор.

Напомним, Зацепин написал известные каждому жителю СССР композиции — «Песенку о медведях» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Песня про зайцев» из «Бриллиантовой руки».