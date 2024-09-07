Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала в соцсетях, как делила нажитое имущество с бывшим мужем Артемом Чекалиным. Ее слова приводит «Газета. Ru».

Лерчек призналась, что делили всё «строго до копейки». Половина акций блогерши и половина дома досталась экс-мужу.

«Таун остался ему, он мне заплатил половину рыночной цены. Я сама оттуда первая съехала, я не хотела жить там», — рассказала она.

По словам Лерчек, ей отошли автомобили «немного дороже», но разницу она выплатила бывшему супругу.

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Одну из квартир переписали на детей. Также блогер и ее бывший муж выставили на продажу недостроенный общий дом. Вырученные средства они поделят поровну.

Пара Чекалиных официально развелась 13 августа. По решению суда трое детей остались с матерью.

Ранее Лерчек рассказала, что наслаждается свободой, но не свела татуировку с инициалами мужа.