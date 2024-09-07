Джей Ло подразнила публику провокационным платьем

Джей Ло на красной ковровой дорожке международного кинофестиваля в Торонто на премьерном показе фильма «Неудержимый», где она сыграла ключевую роль, сияла в платье, представляющем собой два полотнища из сверкающей зеркальной мозаики, перехваченные по бокам черными бантами и серебряных босоножек на высоком каблуке. Платье не подразумевало наличие нижнего белья

Западные СМИ обсуждают блестящий во всех смыслах образ звезды, как лучшую «шпильку» Бену Аффлеку, потерявшему такую роскошную женщину.

Сам Аффлек на мероприятие не пришел, как считает публика, чтобы не столкнуться с пока еще официальной женой публично, пишет портал thevoicemag.ru

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступали в отношения дважды: сначала в 2002, а затем — в 2021 году, а через год они поженились.

Актриса Джей Ло почувствовала облегчение после развода с Беном Аффлеком

В мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между супругами. Сами знаменитости никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают источники, 20 августа певица все же подала на развод, указав дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года. По информации инсайдера, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».