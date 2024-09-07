Басист и вокалист Kansas Билли Грир покинул группу после 40 лет в составе

Бас-гитарист Билли Грир, известный своим участием в американской рок-группе Kansas, объявил о своем решении покинуть коллектив спустя 40 лет в его составе. Что именно послужило причиной, музыкант не пояснил.

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Тем не менее по словам других участников, это никак не повлияет на их предстоящие выступления. Как передает Blabbermouth, в скором будущем Kansas намерены представить нового басиста.

Напомним, что сам коллектив был основан в 1973 году и с тех пор играет почти беспрерывно. Билли Криг присоединился к Kansas в 1985-м и с тех пор выходил на сцену больше 2300 раз. Также басист принимал участие в записи всех пластинок коллектива, начиная с Power (1986) и заканчивая крайним лонгплеем The Absence of Presence 2020 года.

Ранее басист Aerosmith Том Хэмилтон заявил, что еще верит в будущее для своей группы.