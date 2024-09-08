Дмитрий Колдун пожаловался на шлак в своем доме

Известный певиц Дмитрий Колдун пожаловался на шлак в семейном доме в Минске, над восстановлением которого он сейчас работает. Артист рассказал о ходе ремонта в интервью «МК».

По словам Колдуна, дом площадью около 80 «квадратов» был построен из некачественных материалов.

«Например, перекрытия сделаны из шлака — это смесь цемента и камней. А в стенах вместо железной арматуры используется деревянная опалубка, так называемая дранка, — то есть щепки сверху замазаны цементом», — поделился он.

Необходимость в ремонте возникла после того, как начала протекать крыша. Колдун отметил, что во время работ несколько раз возникали непредвиденные сложности. В результате были заменены несколько стен и утеплена крыша. Певец рассчитывает, что в будущем в доме можно будет жить долгое время и проводить время с семьей.

Ранее Колдун вспомнил, как в прошлом его мать продала квартиру в Минске, чтобы помочь ему отремонтировать студию в Москве.