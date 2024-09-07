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Галич раскрыла секрет сохранения стройной фигуры

Ида Галич долго боролась за стройность и, наконец, отшлифовала фигуру до совершенства. Измениться до неузнаваемости телеведущей помогли не пластические операции, как подозревали многие поклонники, а строгое соблюдение ряда правил. Как информирует издание super.ru.

Галич раскрыла секрет сохранения стройной фигуры
© РИА Новости

Ида четко ответила на вопрос подписчика о пластике:

«Операций не было. Держусь».

Блогер опубликовала список полезных привычек, которые помогают ей быть в прекрасной форме.

«Ледяной душ, зарядка почти каждый день, десять тысяч шагов, более-менее полезное питание, витамины, дыхательные практики, контроль потребляемого сахара, частичный отказ от алкоголя», - написала Ида.

При этом звезда подчеркнула, что все это позволяет ей оставаться не только стройной а, главное, здоровой.

Ранее блогер Ида Галич сравнила себя в юности с 14-летней дочкой Веры Брежневой. Ида порассуждала о взрослении детей.

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