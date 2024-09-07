Енджун из TXT выпустит дебютный сольный релиз в этом месяце
Енджун, участник мужской K-pop-группы TOMORROW X TOGETHER (TXT), собирается дебютировать сольно в сентябре. Информацию подтвердило агентство артиста BIGHIT MUSIC. Однако дата релиза и конкретные подробности о соло Енджуна пока неизвестны.
До этого певец намекал о своих планах во время появления в качестве гостя в шоу BTS «Run Jin», пишет Soompi.
Сообщается, что Енджун станет первым участником из TXT, который выпустит сольный релиз.
TOMORROW X TOGETHER дебютировали в марте 2019 года с мини-альбомом The Dream Chapter: Star. Последний релиз группы minisode 3: TOMORROW (2024) состоялся в апреле этого года. В первый же день было продано более миллиона копий.