Енджун из TXT выпустит дебютный сольный релиз в этом месяце

Енджун, участник мужской K-pop-группы TOMORROW X TOGETHER (TXT), собирается дебютировать сольно в сентябре. Информацию подтвердило агентство артиста BIGHIT MUSIC. Однако дата релиза и конкретные подробности о соло Енджуна пока неизвестны.

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До этого певец намекал о своих планах во время появления в качестве гостя в шоу BTS «Run Jin», пишет Soompi.

Сообщается, что Енджун станет первым участником из TXT, который выпустит сольный релиз.

TOMORROW X TOGETHER дебютировали в марте 2019 года с мини-альбомом The Dream Chapter: Star. Последний релиз группы minisode 3: TOMORROW (2024) состоялся в апреле этого года. В первый же день было продано более миллиона копий.