Shaman рассказал об отношениях с алкоголем

Ярослав Дронов, известный публике как Shaman, сейчас на пике популярности. График певца расписан на несколько месяцев вперед.

Недавно артист проехал 100 городов в рамках тура «Я русский» и вернулся с новой программой «Победа».

Такая напряженная работа не может не сказываться на психологическом и физическом состоянии певца.

Shaman рассказал журналистам, что справляться со стрессом и перегрузками ему помогает здоровый образ жизни. Многие артисты предпочитают снимать усталость алкоголем, но для Ярослава это неприемлемо, пишет АИФ.

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Дронов вообще никогда не спасается спиртным от проблем и неприятностей. Может выпить немного в праздник, и все.

«Я с горя вообще не рекомендую никому пить. Выпивать надо, когда у тебя есть хорошее настроение», — отметил он.

Кроме всего прочего, артист следит за весом и калорийное спиртное ему ни к чему. Так, в его райдере- вода, фрукты, овсяное печенье, мятные леденцы.

В 2023 году, согласно данным опроса ВЦИОМ, Shaman стал самым популярным певцом в России. За исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» проголосовали 33% опрошенных. При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных. Второе место в соответствующих рейтингах досталось Олегу Газманову и Ларисе Долиной с результатом в 11% голосов. Тройку замкнули Николай Басков (10%) и Anna Asti (6%).