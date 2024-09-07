Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что развелась с баскетболистом Янисом Тиммой.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть», — рассказала артистка.

Седокова уточнила, что не будет распространять «грязь», которая касается расставания со спортсменом. Она попросила пользователей «не разводить» ничего в соцсетях. Артистка отметила, что благодарна Тимме за сложный, но очень интересный путь, который супруги вместе прошли.

Седокова разделась перед Антонио Бандерасом

Артистка назвала жизнь «дерзким приключением», в котором важно «держаться лицом к переменам».

«Самое ценное — вы слышите мой голос. Помимо голоса, со мной осталась моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее. А еще мои дети и песни», — поделилась певица.

Седокова уточнила, что развод — это ее дело и ее ошибки, которые исправлять исключительно ей.

Седокова была замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. У них не родились общие дети в браке. Исполнительница воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.