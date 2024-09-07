Монеточка* отреагировала на заведенное против нее уголовное дело

Певица Монеточка* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото своих поклонников с плакатом «Горячие девочки любят Монеточку». Она сообщила, что это единственная плашка, которую ей надо ставить под своими постами. Так исполнительница отреагировала на новость о том, что в России против нее завели уголовное дело.

До этого Монеточка поделилась видео, на котором распаковывает подарки от своих фанатов из Вильнюса. Она показала пакеты с мягкими игрушками, кружками, украшениями и конфетами.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении певицы Монеточки, о чем сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Исполнительнице вменяют уклонение от исполнения иноагентских обязанностей. В частности систематический отказ ставить под своими постами плашку, сообщающую о ее статусе иноагента.

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Позже руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что в первый раз Монеточка отделается штрафом за нарушение закона об иноагентах. По его словам, претензии к звезде заключаются в том, что она принципиально не проставляет маркировку иноагента.

Он также уточнил, что в России, как и во многих других странах, ответственность за контент несут лица, опубликовавшие его, независимо от места их проживания. Хаминский пояснил, что если клип или сообщение иноагента появились на экранах гаджетов, находящихся на территории РФ, их в обязательном порядке следует маркировать.