Стало известно возможное наказание по уголовному делу Монеточки*

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал о том, какое наказание может ждать певицу Монеточку (внесена в список иноагентов Минюстом России). Об этом сообщает News.ru.

По его словам, за первое нарушение закона об иноагентах певице, скорее всего, выпишут штраф. При этом Хаминский подчеркнул, что ранее Монеточка уже привлекалась к административной ответственности за то, что не проставила маркировку иностранного агента.

«Максимальное наказание по вменяемой ей ч. 2 ст. 330.1 УК РФ составляет 2 года лишения свободы. Согласно ст. 56 кодекса к лицам, впервые совершившим преступления небольшой тяжести, наказание в виде лишения свободы не применяется. Скорее всего, Монеточка отделается штрафом в размере 300 тысяч рублей», — заявил он.

Ранее в отношении певицы Монеточки возбудили уголовное дело.